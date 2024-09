Flieg oder stirb

Marta Medvešek ist eine kroatische Radioproduzentin mit Sitz in Berlin. Radiofeature als Kunstform entdeckte sie zufällig, als sie während ihres Kunstgeschichte-Studiums nach Berlin kam. 2019 erhielt sie den Åke Blomström Award für junge Radioproduzent:innen. Ihre Werke wurden bei Deutschlandfunk Kultur, beim rbb – Rundfunk Berlin Brandenburg, bei BBC Radio 4, Radio 3 und dem World Service sowie beim kroatischen (HRT) und slowenischen Nationalen Sender (RTV SLO) ausgestrahlt.



Für ihr erstes Radiofeature „Fly or Die“ erhielt sie den Prix Europa für das beste Europäische Radiofeature 2021. „Fly or Die“ wurde in vier Sprachen übersetzt.