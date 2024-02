Egon Koch, Jahrgang 1955, verbrachte seine Kindheit auf dem Rheinschiff»Rabelais“. In Berlin studierte er Germanistik und Theaterwissenschaften. In Paris kam er in den 1980er Jahren zum Hörfunk. Er verwirklichte Radiofeature, Hörspiele, Dokumentarfilme und Romane. Jüngste Auszeichnungen: Hessischer Journalistenpreis 2020, Columbus Radiopreis 2022. Zuletzt: "Die Vertriebenen von Louisiana - Wie Landzerstörung Indigene zur Umsiedlung zwingt" (WDR/Dlf/HR/ORF 2023).