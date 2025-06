Wenn internationale Investoren deutsche Pflegeheime kaufen

Inside „Private Equity“

42:13 Minuten Mann in einem Pflegeheim © picture alliance/photothek/Florian Gaertner

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Immer mehr Pflegeheime gehen pleite. Doch die private Alloheim-Gruppe kauft Seniorenheime auf, investiert Millionen in die Modernisierung der Heime und will in den nächsten Jahren 30 Neubauten stemmen. Internationale Investoren machen es möglich.