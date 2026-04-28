Die Stadt Singen nach der Landtagswahl

Auch bei der Landtagswahl im März 2026 in Baden-Württemberg ist sie erfolgreich. Warum ist die Partei gerade auch für junge Menschen mit Migrationshintergrund attraktiv? Um dies herauszufinden, trifft der Autor Gemeinderatsmitglieder der AfD, taucht in die Stadtgesellschaft ein und trifft Schülerinnen und Schüler, die bei den Landtagswahlen schon mit 16 wählen dürfen.