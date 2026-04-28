Zwischen Werkbank und Wahlurne
Die Stadt Singen nach der Landtagswahl
Von Charly Kowalczyk
Regie: Iris Drögekamp
Redaktion: Karin Hutzler, Wolfgang Schiller
SWR/Deutschlandfunk 2026
Die Stadt Singen nach der Landtagswahl
Die Stadt Singen, ein Ort, wo die AfD überraschend viel Zuspruch erhält, auch unter jungen Menschen mit Migrationsgeschichte © Isa Weber
Zwischen Werkbank und Wahlurne
43:52 Minuten
Über die Hälfte der Menschen in Singen, der Heimatstadt des Autors, haben eine Migrationsgeschichte. Bei der Bundestagswahl 2025 wurde die AfD in der südbadischen Industriestadt mit fast 30 Prozent stärkste Partei. Woran liegt das?
Auch bei der Landtagswahl im März 2026 in Baden-Württemberg ist sie erfolgreich. Warum ist die Partei gerade auch für junge Menschen mit Migrationshintergrund attraktiv? Um dies herauszufinden, trifft der Autor Gemeinderatsmitglieder der AfD, taucht in die Stadtgesellschaft ein und trifft Schülerinnen und Schüler, die bei den Landtagswahlen schon mit 16 wählen dürfen.
Zwischen Werkbank und Wahlurne
Charly Kowalczyk, 1957 in Singen am Hohentwiel geboren, schreibt Features und Reportagen. In vielen seiner Radiofeatures geht es um das Kindeswohl. Er ist Mitgründer der Veranstaltungsreihe „bremer hörkino“.