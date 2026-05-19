Von Peter Thiel zur KI-Revolution

Gleichzeitig sorgt einer seiner wichtigsten Protegés längst für eigene Schlagzeilen: Sam Altman. Der Mann hinter ChatGPT hat so einiges von Peter Thiel gelernt. Auch Altman hat ein mächtiges Netzwerk im Silicon Valley. Und auch Altman will die Menschheit in die Zukunft führen – in eine Zukunft mit KI. In diesem Talk auf dem ARD Sounds Festival liefert das Team der „Peter Thiel Story“ ein Update zu Thiel und spannt gleichzeitig den Bogen zu einer neuen Geschichte: der Geschichte der KI-Revolution.



Der Podcast „Die OpenAI Story“ ab 19.05.2026 in der Deutschlandfunk App.