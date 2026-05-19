Schöne Neue Welt – Von Peter Thiel zur KI-Revolution
Live Performance beim ARD Sounds Festival
Von Fritz Espenlaub, Jasmin Körber, Christian Schiffer und Klaus Uhrig
Regie: Klaus Uhrig
Redaktion: Wolfgang Schiller
Deutschlandfunk 2026
Von Peter Thiel zur KI-Revolution
Klaus Uhrig, Jasmin Körber und Christian Schiffer auf dem ARD Sounds Festival am 09.05.26 in Nürnberg © Christine Grimm
Schöne Neue Welt
43:53 Minuten
Peter Thiel gibt keine Ruhe. In geheimnisumwitterten „Antichrist-Vorlesungen“ schart er Jünger auf der ganzen Welt um sich. Er investiert verstärkt in Militärtechnik, kämpft gegen die Besteuerung von Superreichen und pflegt sein politisches Netzwerk.
Gleichzeitig sorgt einer seiner wichtigsten Protegés längst für eigene Schlagzeilen: Sam Altman. Der Mann hinter ChatGPT hat so einiges von Peter Thiel gelernt. Auch Altman hat ein mächtiges Netzwerk im Silicon Valley. Und auch Altman will die Menschheit in die Zukunft führen – in eine Zukunft mit KI. In diesem Talk auf dem ARD Sounds Festival liefert das Team der „Peter Thiel Story“ ein Update zu Thiel und spannt gleichzeitig den Bogen zu einer neuen Geschichte: der Geschichte der KI-Revolution.
Der Podcast „Die OpenAI Story“ ab 19.05.2026 in der Deutschlandfunk App.
Der Podcast „Die OpenAI Story“ ab 19.05.2026 in der Deutschlandfunk App.
Schöne Neue Welt – Von Peter Thiel zur KI-Revolution