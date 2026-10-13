I love you because I love you
Von Fabio Thieme
Regie: der Autor
Mit: Johann Born, Magdalena Gräslund, Nele Trebs
Komposition: Yannick Pernot
Deutschlandfunk in Kooperation mit der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch 2026
Länge: 35‘19
I love you because I love you – Über Menschen und Maschinen
36:31 Minuten
• Liebe • Ist es echt, wenn es sich echt anfühlt? Ein Hörspiel über Menschen, Maschinen und den Klang der Nähe.
Das Stück nimmt die Zuhörenden mit in den Klangraum der neuen Art von Liebesbeziehungen, die wir mit KI eingehen. Wenn sich die ekstatischen Höhen und herzzerreißenden Tiefen genauso echt anfühlen wie vorher, stellt sich die Frage, was die Abhängigkeit von einem Partner von der Abhängigkeit von einer Software unterscheidet. Ist Liebe nicht immer Projektion? Eine hoffnungslos romantische, immersive Reise ins Jenseits der Liebe.
I love you because I love you
Fabio Thieme (1997) ist Regisseur und Autor. Er absolviert sein Regie-Studium an der HfS „Ernst Busch“ mit Stationen an der Filmakademie Wien und der UdK Berlin. Seine Arbeiten handeln von Betrug, Fälschungen und spielerischen Realitätsverzerrungen und haben zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Hauptpreis der Jury bei der Woche der jungen Regie 2026.