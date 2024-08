Waldeinsamskype

Sagnik Chakraborty, Mitte 20, Call-Center-Mitarbeiter aus der indischen Millionenmetropole Kolkata hat am Goethe-Institut die deutsche Sprache gelernt und trainiert sie am liebsten, indem er deutsche Märchen oder Gedichte von Schiller und Heine liest. Beim Lesen der Romantiker wird er aufgewühlt wie unsereins beim Schauen eines Bollywood-Epos. Lässt sich mit den romantischen Fragen nach Vorherbestimmung, Unausweichlichkeit und Schuld ein Parallelfilm einschalten, in dem nicht ein blonder Ritter von einem Erkenntnisschlag getroffen wird, sondern ein schwarzhaariger Familienvater?