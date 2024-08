Ihre Geister sehen

Rabea Edel, geboren 1982 in Bremerhaven, ist Schriftstellerin, Journalistin und Fotografin. Sie schreibt regelmäßig für Magazine, Zeitungen und arbeitet in Projekten an der Schnittstelle zwischen Kunst, Kulturwirtschaft und Journalismus. Romane: „Das Wasser, in dem wir schlafen“ (2006) und „Ein dunkler Moment“ (2011).