Hörspiel des Monats März 2026
LANDNAHME
Von Christoph Hein
Bearbeitung Laila Stieler
Regie: Kai Grehn
Regieassistenz: Jonas Kühlberg, Klara-Noemi Keitel
Teil 1 mit: Florian Geißelmann, Lea Drinda, Jule Böwe, Manuel Harder, Christian Grashof, Godehard Giese, Alexander Hörbe, Claude Albert Heinrich, Mathilda Smidt, Levi Wessel, Maxim Kurze, Rike Eckermann, Rainer Strecker, Sebastian Blomberg, Andreas Döhler, Richard Barenberg, Claudia Graue, Christopher Nell, Markus Melzwig
Teil 2 mit: Sebastian Blomberg, Niels Bormann, Alicia von Rittberg, Béla Lenz, Holger Bülow, Wolfgang Michael, Alexander Hörbe, Manuel Harder, Flavia Lefèvre, Christian Grashof, Jens, Uwe Bogadtke, Christopher Nell, Markus Melzwig, Claudia Graue, Volker Wackermann, Michael Ihnow
Musik: Tarwater
Gesang: Muttis Kinder
Ton: Martin Seelig, Peter Avar (Musik) / Schnitt: Benjamin Ihnow, Katrin Witt (Musik) Dramaturgie: Juliane Schmidt
Produktion: rbb 2025
Länge: Teil 1: 55'00, Teil 2: 61'00
LANDNAHME
Die Begründung der Jury:
Olga Grjasnowa, Schriftstellerin
Masha Qrella, Musikerin
Gastgebender Sender: Deutschlandradio
Hörspiel des Monats März 2026