Hörspiel des Monats März 2026

LANDNAHME

115:04 Minuten
Ein Junge und ein Hund ziehen einen Bollerwagen mit ihrem Hab und Gut durch den Schnee.
"Flüchtlinge aus dem Osten" - genauer: aus Schlesien - sind in den 1950ern alles andere als willkommen © ARD
Nach dem Roman von Christoph Hein |
Mit nichts als einem Leiterwagen und dem Hund kommen Bernhard und sein Vater als Vertriebene aus Schlesien ins Sächsische Guldenberg, wo sie alles andere als willkommen sind. Hörspiel nach dem Roman von Christoph Hein.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
Aus dem PodcastHörspiel
Die Jury der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste benannte „LANDNAHME“ zum Hörspiel des Monats März 2026.

Die Begründung der Jury:

Wir prämieren „Landnahme“ von Christoph Hein in der Regie von Kai Grehn und der Bearbeitung von Laila Stieler. „Landnahme“ erzählt das Ankommen der deutschen Geflüchteten aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten in einer deutschen Kleinstadt. Das Hörspiel stellt eine sehr gelungene Romanadaption dar, die behutsam, respektvoll und virtuos mit der literarischen Vorlage umgeht. Diese künstlerische Übersetzung überzeugte uns. Die Dramaturgie und die Regie des Hörspiels beeindruckten uns, genau wie die Sprecher*innen. Es ist dicht, atmosphärisch und spannend erzählt. Das liegt nicht zuletzt an der Musik von Tarwater, die sich super organisch mit dem Sounddesign verbindet und einen behutsamen, aber bestimmt durch die verschiedenen Zeitebenen und Orte, in denen die Handlungen stattfinden, führt. Ganz besonders schön sind die Chorarrangements des A-capella-Trios Muttis Kinder.
Die Jury und der gastgebende Sender 2026
Olga Grjasnowa, Schriftstellerin
Masha Qrella, Musikerin
Gastgebender Sender: Deutschlandradio

Hörspiel des Monats März 2026

LANDNAHME
Von Christoph Hein
Bearbeitung Laila Stieler
Regie: Kai Grehn
Regieassistenz: Jonas Kühlberg, Klara-Noemi Keitel

Teil 1 mit: Florian Geißelmann, Lea Drinda, Jule Böwe, Manuel Harder, Christian Grashof, Godehard Giese, Alexander Hörbe, Claude Albert Heinrich, Mathilda Smidt, Levi Wessel, Maxim Kurze, Rike Eckermann, Rainer Strecker, Sebastian Blomberg, Andreas Döhler, Richard Barenberg, Claudia Graue, Christopher Nell, Markus Melzwig

Teil 2 mit: Sebastian Blomberg, Niels Bormann, Alicia von Rittberg, Béla Lenz, Holger Bülow, Wolfgang Michael, Alexander Hörbe, Manuel Harder, Flavia Lefèvre, Christian Grashof, Jens, Uwe Bogadtke, Christopher Nell, Markus Melzwig, Claudia Graue, Volker Wackermann, Michael Ihnow

Musik: Tarwater
Gesang: Muttis Kinder
Ton: Martin Seelig, Peter Avar (Musik) / Schnitt: Benjamin Ihnow, Katrin Witt (Musik) Dramaturgie: Juliane Schmidt
Produktion: rbb 2025
Länge: Teil 1: 55'00, Teil 2: 61'00

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