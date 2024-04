Hörspiel des Monats Januar 2024

"6. Januar 2021, Washington DC. Aus einer politischen Formalie wird ein Drama mit fünf Toten und vielen Verletzten, das als 'Der Sturm auf das Kapitol' in die Geschichte eingehen wird - aus diesem Drama entsteht das Doku-Hörspiel 'Im Auge des Sturms' von Maxi Obexer für den WDR. Im Kapitol tagt an diesem Tag der Kongress, um den letzten Schritt vor der Ernennung des neuen US-Präsidenten Joe Biden zu vollziehen: die Anerkennung der Wahlergebnisse, welche zuvor Gegenstand von 50 verlorenen Prozessen des Trump-Lagers waren. Parallel dazu wiederholt der noch amtierende Präsident an einer Protestveranstaltung vor zehntausend Anhängern sein Mantra eines groß angelegten 'Wahlbetrugs' und ruft seine Fans zum Marsch auf das Kapitol auf: 'We are going to walk down to Pennsylvania Avenue… Wir werden nie aufgeben, wir werden nie eine Wahlniederlage anerkennen.'