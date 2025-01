Gute Onkels

Falk Rößler, geboren 1983 in Frankfurt/Oder, Regisseur, Autor, Performer und Musiker in den Bereichen Theater, Performance und Hörspiel. Er bewegt sich sowohl in der Freien Szene als auch im Stadt- und Staatstheaterbereich. Mit seiner Theatergruppe FUX (mit Nele Stuhler und Stephan Dorn) wurde er 2014, 2016 und 2019 als bester deutschsprachiger Nachwuchskünstler in der Kritikerumfrage der Zeitschrift „Theater heute“ nominiert. 2016 Ponto Performance Preis, 2020 Einladung zu den Autorentheatertagen Berlin, 2021 Auszeichnung mit dem Deutschen Theaterpreis „Faust“. Für Deutschlandfunk Kultur: „FUX GEWINNT 4/3“ (2017), „Witzig!“ (2021, zusammen mit Tino Kühn und Nils Weishaupt).