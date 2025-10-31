Immersive Klangkunst

Hexadeca’frog’ic

40:56 Minuten
Zwei giftgrüne Frösche sitzen bei Nacht auf einem Zweig und scheinen sich zu küssen.
Fieldrecordings von Fröschen werden zu einer hypnotischen Klangkomposition. © Kurit Afsheen / EyeEm
Von Felicity Mangan |
Audio herunterladen
Während Corona die menschliche Kommunikation erschwerte, machte die australische Klangkünstlerin Felicity Mangan Feldaufnahmen von Fröschen in Feuchtbiotopen und Gärten nahe Berlin. Daraus entstand eine hypnotische Soundarbeit.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
Aus dem PodcastKlangkunst

Podcast hören

PodcastHörspiel

Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt

Klassiker der Literatur, spannende Dramen, unterhaltende Erzählungen und innovatives... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Felicity Mangan verfügt über ein großes Soundarchiv mit Fieldrecordings von Fröschen, Insekten und australischen Wildtieren. Manche davon hat sie selbst aufgenommen, andere im Netz gefunden. Sie alle jedoch, so Felicity Mangan, erzählen ihre eigene Geschichte. In „Hexadeca’frog’ic“ geht sie diesen Geschichten auf den Grund. Sie legt musikalische Rhythmen, Muster und Klangfarben frei, die diesen Klängen innewohnen. Und verbindet sie mit den urbanen Sounds von Berlin.
Die binaurale Klangkomposition klingt am besten mit Kopfhörern.

Hexadeca’frog’ic
Von Felicity Mangan
Cashmere Radio 2020
Länge: ca. 38‘00

Felicity Mangan lebt als Klangkünstlerin und Komponistin in Berlin. Ihre Werke reichen von Solo-Performances über Gemeinschaftsprojekte bis hin zu Klanginstallationen. Als Material nutzt sie meist Feldaufnahmen oder vorgefundene Klänge.

Empfehlungen
Zur Startseite