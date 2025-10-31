Hexadeca’frog’ic
Von Felicity Mangan
Cashmere Radio 2020
Länge: ca. 38‘00
Immersive Klangkunst
Fieldrecordings von Fröschen werden zu einer hypnotischen Klangkomposition. © Kurit Afsheen / EyeEm
40:56 Minuten
Während Corona die menschliche Kommunikation erschwerte, machte die australische Klangkünstlerin Felicity Mangan Feldaufnahmen von Fröschen in Feuchtbiotopen und Gärten nahe Berlin. Daraus entstand eine hypnotische Soundarbeit.
Felicity Mangan verfügt über ein großes Soundarchiv mit Fieldrecordings von Fröschen, Insekten und australischen Wildtieren. Manche davon hat sie selbst aufgenommen, andere im Netz gefunden. Sie alle jedoch, so Felicity Mangan, erzählen ihre eigene Geschichte. In „Hexadeca’frog’ic“ geht sie diesen Geschichten auf den Grund. Sie legt musikalische Rhythmen, Muster und Klangfarben frei, die diesen Klängen innewohnen. Und verbindet sie mit den urbanen Sounds von Berlin.
Die binaurale Klangkomposition klingt am besten mit Kopfhörern.
Felicity Mangan lebt als Klangkünstlerin und Komponistin in Berlin. Ihre Werke reichen von Solo-Performances über Gemeinschaftsprojekte bis hin zu Klanginstallationen. Als Material nutzt sie meist Feldaufnahmen oder vorgefundene Klänge.