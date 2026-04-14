Eine DDR-Psychiatrie-Geschichte

Es beginnt mit Bettnässen, der Diagnose einer nie belegten Hirnschädigung und einem Verhalten, das man heute wohl mit ADHS in Verbindung bringen würde. 1974 landet der siebenjährige Gammer dafür in der Fachklinik für Neurologie und Psychiatrie Altscherbitz.

Mit wenigen Unterbrechungen bleibt er dort für 14 Jahre und reagiert vor allem mit Wut, auf welche die Klinik mit überbordendem Einsatz von Psychopharmaka und massiver Gewalt antwortet. Er ist noch ein Teenager, als man ihn auf eine geschlossene Station mit psychisch kranken Schwerstkriminellen verlegt.

Die Missbrauchs-Erfahrungen prägen ihn bis heute. Doch niemand übernimmt die Verantwortung, und in Gammers Wut mischt sich immer mehr Verzweiflung.

Herr Gammer gibt nicht auf

Eine Psychiatrie-Geschichte aus der DDR

Von Jörn Klare

Regie: Eva Solloch

Ton und Technik: Gunther Rose und Marcell Christmann

Redaktion: Wolfgang Schiller

Deutschlandfunk 2026