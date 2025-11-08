Hörspiel über den Goldrausch

Gold. Revue
Von Jan Wagner
Regie: Leonhard Koppelmann
Mit Mechthild Großmann, Heikko Deutschmann, Henning Nöhren, Marek Harloff, Rainer Philippi, Jan Maak, André Kaczmarczyk, Rosa Enskat, Sonja Beißwenger, Yohanna Schwertfeger, Maja Schäfermeyer und Julian Panknin
Percussion: Dirk Rothbrust
E-Gitarre: Kalle Kalima
Komposition: Sven-Ingo Koch
Ton und Technik: Eva Pöpplein und Roman Weingardt
Deutschlandfunk/SWR 2017
Länge: 84'19
Unterstützt durch die Filmstiftung NRW
Jan Wagner, geboren 1971 in Hamburg, lebt als Lyriker, Übersetzer englischsprachiger Lyrik und Kritiker in Berlin. Für seine Lyrik erhielt er zahlreiche Stipendien und Auszeichnungen, unter anderem den Anna-Seghers-Preis (2004), das Villa-Massimo-Stipendium in Rom (2010), den Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Tübingen (2011) und den Kranichsteiner Literaturpreis (2011).