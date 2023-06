Hörspiel: Reprivatisierung des Öffentlichen

Geschichte des Publikums

46:47 Minuten In einer Bibliothek wird ein Buch ausgetauscht - ein Hörspiel als Spiel mit der Realität. © EyeEm / Yusun Chung

Von Hofmann und Lindholm · 08.06.2023

• Doku-Hörspiel • Ein Mann leiht sich in der Bibliothek ein Buch aus, überträgt sämtliche Gebrauchsspuren sowie den Barcode in sein privates Exemplar und speist diese Kopie in den Leihverkehr ein. Ein Hörspiel als Spiel mit der Realität.