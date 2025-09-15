Krimi-Hörspiel: Fanatismus

Fronten

54:34 Minuten
Ein Haufen Patronen auf einem Tisch.
Nach einem Amoklauf gerät eine muslimische Ärztin in das Fadenkreuz einer Racheaktion. © Ammna Mir / EyeEm
Von Leonhard F. Seidl |
Ein Amoklauf, ein Vergeltungsschlag und eine muslimische Ärztin zwischen den Fronten – ein Hörspiel inspiriert von einem wahren Verbrechen.
Im oberbayerischen Auffing führt die kurdische Ärztin Roja Özen ein ruhiges Leben, bis sie zur Zeugin eines Amoklaufs wird. Ihr ehemaliger Patient Ayyub Zlatar, als Kind aus Srebrenica geflohen, tötet auf einer Polizeiwache drei Beamte – doch Roja Özen kann ihm entkommen. Schnell wird ein terroristisches Motiv vermutet, und bald steht die Ärztin selbst unter Verdacht. Ihre Patienten meiden sie, ihr Mann wendet sich ab, Freunde zweifeln an ihrer Unschuld. Schließlich wird sie zur Zielscheibe eines Vergeltungsschlags, den ein fanatischer Reichsbürger plant, um den Tod der Polizisten zu rächen.
Die Handlung basiert auf einem wahren Vorfall aus dem Jahr 1988.

Ursendung
Fronten
Von Leonhard F. Seidl
Bearbeitung und Regie: Eva Solloch
Mit: Halima Ilter, Jan Bülow, Antonije Stankovic, Abak Safaei-Rad, Mirko Böttcher, Zübeyde Bulut, Robert Frank, Aliya Hamza, Helene Herwig, Mahir Karakoyun, Eliot Karow, Christoph Krix, Philipp Lind, Inka Löwendorf, Murat Seven, Heide Simon, Tilman Strauß, Jördis Trauer, Max Urlacher, Timo Weisschnur und Christoph Zrenner
Besetzung: Jutta Kommnik
Regieassistenz: Susann Schütz
Ton und Technik: Alexander Brennecke und Christoph Richter
Dramaturgie: Sebastian Klauke
Deutschlandfunk Kultur 2025
Länge: 54‘30

Leonhard F. Seidl, geboren 1976 in München, ist Schriftsteller, Journalist und Dozent für Kreatives Schreiben. Er hat zahlreiche Preise und Stipendien erhalten, u. a. von der Romanwerkstatt Literaturforum im Brecht-Haus sowie der Bayerischen Akademie des Schreibens im Literaturhaus München. 2017 erschien sein Kriminalroman „Fronten“, 2022 folgte „Vom Untergang“. Mit „Fronten“ produziert Deutschlandfunk Kultur das erste Hörspiel nach einer Vorlage des Autors.

