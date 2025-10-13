Im Visier des Serienmörders

Vom Schwarzwald nach Algerien und zurück. Ein verbannter Außenseiter will Rache üben an seinem Heimatdorf, dem Weindorf Pfaffenweiler in Baden, das ihn unter falschen Versprechungen nach Algerien gelockt hatte. Bis ein Kind bei ihm auftaucht, das ebenfalls ausgestoßen ist und mit dem er eine Geschichte verbindet.

54:36 Minuten