Im Visier des Serienmörders

Eisblut
Nach dem Roman von Marina Heib
Bearbeitung: Christoph Güsken
Regie: Walter Adler
Mit: Inaam Wali, Sebastian Straub, Martin Seifert, Maik Solbach, Uta Prelle, Thomas Fränzel, Gerd Wameling, Marina Behnke, Jasmin Tabatabai, Traugott Buhre, Almut Zilcher, Erika Skrotzki, Peter Sikorski, Susanne Franzmeyer, Christian Gaul, Sven Lehmann, Marc Hosemann, Helmut Gauß, Mark Waschke, Kathrin Wehlisch, Uta Hallant
Ton und Technik: Thomas Monnerjahn und Eugenie Kleesattel
DKultur 2009
Länge: 54‘29
Eine Wiederholung vom 12.01.2009
Eisblut
Eisblut
Marina Heib, geboren 1960 in St. Ingbert, studierte Philosophie, arbeitete als Journalistin und lebt als freie Autorin in Hamburg und Berlin. In der Reihe um den Sonderermittler Christian Beyer erschienen insgesamt fünf Romane, zuletzt „Parasiten“ (2009). 2019 erschien ihr Thriller „Die Stille vor dem Sturm“.