Über das Auswandern

Die Welt schaukelt und du willst glücklich sein

58:04 Minuten
Schwarz-Weiß-Porträt der Schriftstellerin und Literatur-Nobelpreis-Trägerin Herta Müller, die auf einem schwarzen Sofa sitzt und mit gefalteten Händen ernst in die Kamera blickt.
Herta Müller mit einem poetischen Monolog über Aufbruch, Grenzen, Isolation, Heimatlosigkeit, Erniedrigung und Selbstbehauptung. © Reto Klar / IMAGO / Funke Foto Services
Von Herta Müller |
• Monolog • Über die Grenze in ein fremdes Land. In Herta Müllers poetischem Monolog erleben wir Bilder der Einsamkeit und Isolation, aber auch der Selbstbehauptung durch die eigene Sprache.
Einsame Wege zu den immer gleichen Verhören. Wind, Bäume, ein Apfel am Wegrand. Die befreundeten Grassamen, die bei der Ausreise über die Grenze helfen. Der Grenzbeamte mit dem Oberlippenbart, die Wahrsagerin, der Papierlose. Motive aus einem Kosmos, der vom äußeren Schweigen und inneren Sprechen geprägt ist. „Der Mund läßt mich allein, wenn er von mir erzählt.“ Herta Müller arbeitet viel mit Collagen aus Text und Bild. Aus über hundert von ihnen - zum Teil unveröffentlicht - entsteht eine poetische Erzählung über eine Flucht und die Ankunft in einer anderen Heimatlosigkeit.
„Das Thema ist der Aufbruch, die Motive dafür und die Ankunft in einem Lager und die erniedrigenden Befragungen durch die Beamten.“ (Herta Müller)

Der Koffer im Kopf. Herta Müller im Gespräch

11.10.2025
42:19 Minuten
Die Schriftstellerin Herta Müller lacht während des 25. Internationalen Literaturfestivals Berlin (ilb) im Haus der Berliner Festspiele.
Ursendung

Die Welt schaukelt und du willst glücklich sein
Von Herta Müller
Bearbeitung und Regie: Erik Altorfer
Mit: Valery Tscheplanowa
Komposition und Musik: Martin Schütz
Ton und Technik: Michael Morawietz, Eva Pöpplein und Oliver Dannert
Dramaturgie: Sabine Küchler
Produktion: Deutschlandfunk 2025
Länge: ca. 56‘30

Wiederholung am 12.10.2025, 18.30 Uhr, DLF Kultur

Herta Müller wurde 1953 im deutschsprachigen Nitzkydorf im Banat (Rumänien) geboren. Sie studierte in Temeswar Rumänische und Deutsche Literatur und arbeitete anschließend in einer Maschinenbaufabrik als Übersetzerin. Weil sie sich weigerte, ihre Kollegen für den rumänischen Geheimdienst Securitate zu bespitzeln, verlor sie ihre Stelle, fand danach nur noch Aushilfstätigkeiten und geriet selbst ins Visier der Securitate. Es folgten Verhöre und Hausdurchsuchungen. 1987 konnte sie nach Berlin ausreisen, wo sie heute noch lebt. Ihre Bücher wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der Literaturnobelpreis (2009). Ihr Werke wurden in über 50 Sprachen übersetzt.

