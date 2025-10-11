Über das Auswandern

Ursendung
Die Welt schaukelt und du willst glücklich sein
Von Herta Müller
Bearbeitung und Regie: Erik Altorfer
Mit: Valery Tscheplanowa
Komposition und Musik: Martin Schütz
Ton und Technik: Michael Morawietz, Eva Pöpplein und Oliver Dannert
Dramaturgie: Sabine Küchler
Produktion: Deutschlandfunk 2025
Länge: ca. 56‘30
Wiederholung am 12.10.2025, 18.30 Uhr, DLF Kultur
Der Koffer im Kopf. Herta Müller im Gespräch
Herta Müller wurde 1953 im deutschsprachigen Nitzkydorf im Banat (Rumänien) geboren. Sie studierte in Temeswar Rumänische und Deutsche Literatur und arbeitete anschließend in einer Maschinenbaufabrik als Übersetzerin. Weil sie sich weigerte, ihre Kollegen für den rumänischen Geheimdienst Securitate zu bespitzeln, verlor sie ihre Stelle, fand danach nur noch Aushilfstätigkeiten und geriet selbst ins Visier der Securitate. Es folgten Verhöre und Hausdurchsuchungen. 1987 konnte sie nach Berlin ausreisen, wo sie heute noch lebt. Ihre Bücher wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der Literaturnobelpreis (2009). Ihr Werke wurden in über 50 Sprachen übersetzt.