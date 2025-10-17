Klangkunst mit Unterwasseraufnahmen

Frozen Signal

37:13 Minuten
Unterwasserwelt: Ein Schwarm Fische unter Wasser knapp oberhalb des Meeresgrunds.
Die Klangkünstlerin Jana Winderen macht die Unterwasserwelt hörbar. © Daisuke Kurashima
Von Jana Winderen |
Audio herunterladen
Die Klangkünstlerin Jana Winderen ist bekannt für ihre detaillierten Unterwasseraufnahmen von futternden Seeigeln, paarungswilligen Kabeljauen, erschrockenen Knallkrebsen. Klangkomposition über eine akustische Parallelwelt, deren Existenz bedroht ist.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
Aus dem PodcastKlangkunst

Podcast hören

PodcastHörspiel

Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt

Klassiker der Literatur, spannende Dramen, unterhaltende Erzählungen und innovatives... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Jana Winderen interessiert sich für Klänge, die der Mensch meist nicht zu Ohren bekommt. Einerseits weil sie an Orten erklingen, die für uns schwer erreichbar sind. Andererseits weil wir sie nicht hören können – wie zum Beispiel die Infraschallgesänge des Finnwals tief unten im Meer. Dieser submarinen Vielfalt hat sich die Klangkünstlerin mit Spezialmikrofonen und Sorgfalt genähert. „Wenn Arten aussterben“, so Winderen, „verschwinden mit ihnen auch ihre akustischen Spuren – lange bevor wir sie verstanden haben.“ 
Konzert-Mitschnitt vom CTM-Festival am 5. Februar 2012, Passionskirche Berlin

Frozen Signal
Von Jana Winderen
Touch Music/Deutschlandradio Kultur 2012
Länge: 35'22

Jana Winderen lebt und arbeitet als Klangkünstlerin in Norwegen. Sie studierte Mathematik, Chemie und Biochemie in Oslo, sowie Bildende Kunst in Falmouth und London. Im Jahr 2011 gewann sie die Goldene Nica des Prix Ars Electronica.

Empfehlungen
Zur Startseite