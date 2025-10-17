Klangkunst mit Unterwasseraufnahmen

Jana Winderen interessiert sich für Klänge, die der Mensch meist nicht zu Ohren bekommt. Einerseits weil sie an Orten erklingen, die für uns schwer erreichbar sind. Andererseits weil wir sie nicht hören können – wie zum Beispiel die Infraschallgesänge des Finnwals tief unten im Meer. Dieser submarinen Vielfalt hat sich die Klangkünstlerin mit Spezialmikrofonen und Sorgfalt genähert. „Wenn Arten aussterben“, so Winderen, „verschwinden mit ihnen auch ihre akustischen Spuren – lange bevor wir sie verstanden haben.“