Blowback – Der Auftrag
Von Elodie Pascal
Regie: Elisabeth Putz
Mit: Maryam Zaree, Manfred Lehmann, Stefan Krause, Udo Schenk, Carmen-Maja Antoni, Christian Blümel, Friedhelm Ptok, Mandy Rudski, Emily Cox, Luise Lunow, Peter Miklusz, Roland Hemmo, Martin Engler, Britta Steffenhagen, Sabine Falkenberg, Wolfgang Condrus, Jörg Hartmann, Lilith Stangenberg und Pit Bukowski
Ton und Technik: Bernd Friebel, Gunda Herke, Jean Szymczak
Regieassistenz: Gerald Michel
Deutschlandradio Kultur 2014
Länge: 50’42
Spurensuche in einem Unterwasserhotel
Der wichtigste Informant wird im untersten Geschoss des Hotels gefangen gehalten. © Deutschlandradio - Sandra Leidecker
49:43 Minuten
• Science-Fiction-Thriller • 2047: Auf der Erde ist ein Kampf um die letzten Süßwasserreserven entbrannt. Der ehemalige Agent Dereo Durand erhält den Auftrag, die Geophysikerin Josefine Emmanuel zu suchen.
Die beiden Mega-Konzerne Universal Waters und Blue Company kämpfen um die Vormachtstellung am globalen Wassermarkt. Steckt einer der beiden Konzerne hinter der Entführung der renommierten Geophysikerin Josephine Emmanuel? Ihre Spur verliert sich in einem Unterwasserhotel, das unterhalb der Plattform Sealand entstanden ist, einem Jahrzehnte alten ehemaligen Fürstentum. Dort eingetroffen trifft Durand eine Journalistin, die herausfinden will, wem das Hotel gehört. Die beiden machen überraschende Entdeckungen.
„Blowback – Der Auftrag“ war Hörspiel des Monats Januar 2015. Das Projekt „Blowback“, für das DKultur eine Hörgame-App entwickelte, gewann bei den New York Festivals 2015 den Silver Radio Award in der Kategorie „Best Innovation“.
Elisabeth Weilenmann (ehemals Putz), 1982 in Niederösterreich geboren, schreibt unter verschiedenen Pseudonymen, eines davon ist „Elodie Pascal“. Für Deutschlandradio Kultur u.a.: „La vie en vogue“ (Hörspiel des Monats März 2013).