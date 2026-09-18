Kleine Klötze in großen Händen
Der wiedererwachte Kult um Lego
Von Jan Rähm
Regie: Thomas Wolfertz
Mit: Jonas Baeck, Volker Risch, Daniel Wiemer und Susanne Pätzold
Ton und Technik: Ernst Hartmann und Jens Müller
Redaktion: Klaus Pilger
Produktion: Deutschlandfunk 2018
(Wiederholung vom 05.08.2018)
Der wiedererwachte Kult um Lego
Lego-Figuren gibt es in vielen Ausführungen und Farben. © picture-alliance / dpa / Wolfram Steinberg
Kleine Klötze in großen Händen
53:44 Minuten
Knapp einen Zentimeter breit, etwas weniger hoch und doppelt so lang, oben zwei mal vier Noppen: der klassische Lego-Stein. Generationen bauten damit, was die kindliche Fantasie sich vorstellen kann. Doch nicht nur Kinder lieben Lego.
Der dänische Schreiner Ole Kirk Christiansen eroberte mit den Lego-Steinen die Kinderzimmer dieser Welt. Doch auch Erwachsene weltweit sammeln Lego, bauen damit und begeistern sich für die bunten Steine. Manche von ihnen sind kaum dem Kinderzimmer entwachsen, andere finden erst mit ihren Enkeln zurück zum Spielzeug aus Kindertagen.
Wobei diese „Adult Fans of Lego“ ihre geliebten Steine nur selten als Spielzeug betrachten. Es geht ums Tüfteln und die Herausforderung, einen bestimmten Mechanismus hinzubekommen oder eine Form möglichst perfekt nachzubauen. Es geht darum, Neues zu kreieren, sich ganz darauf zu konzentrieren und den Alltag auszublenden.
Das Feature beleuchtet die Faszination Lego bei den erwachsenen Fans: begeisterte Hobby-Bricker, ernsthafte Sammler und professionelle Lego-Bauer.
Kleine Klötze in großen Händen