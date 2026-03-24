Der Prozess wird nicht vor regulären Gerichten geführt, sondern in außergerichtlichen Schiedsverfahren. Solche Schiedsgerichte sind umstritten. Sie seien intransparent, weil unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt werde, sagen Kritiker.

Seit das Erdgasfeld bei Groningen Ende der 1950er Jahre entdeckt wurde, bebt im Norden der Niederlande regelmäßig die Erde. Der Schaden geht in die Millionen, unzählige Wohnungen sind einsturzgefährdet, Familien leben seit Jahren in Containern.

Die Erdbebenopfer haben sich inzwischen organisiert und machen gegen die Klage der Konzerne mobil. Ihre Sorge: Die Industrie will sich vor ihrer Verantwortung und vor den millionenschweren Schadenersatzforderungen drücken.

Der Journalist Frank Odenthal hat sich in Groningen auf Spurensuche begeben. Er hat mit Betroffenen, Politikern und anderen Vertretern der Zivilgesellschaft gesprochen, aber auch mit einem Juristen, der regelmäßig außergerichtliche Schiedsverfahren leitet.

Fordern statt Fördern

Wer bezahlt nach dem Ende der Gasförderung in Groningen



Von Frank Odenthal

Regie: Anna Panknin

Mit: Jean-Paul Baecke, Jonas Baeck, Edda Fischer, Richard Hucke und Tom Jacobs

Ton und Technik: Michael Morawietz und Wolfgang Rixius

Redaktion: Wolfgang Schiller

Deutschlandfunk 2026