David Paquet, geboren 1978 in Montreal, Theaterautor. Er studierte Szenisches Schreiben an der École nationale de théâtre du Canada, außerdem Literaturwissenschaft und Film in Montreal. Für sein Stück „Stachelschweine“ („Porc-épic“), erhielt er 2010 und für „Le poids des fourmis“ („Das Gewicht der Ameisen“) 2022 den Preis des Generalgouverneurs von Kanada. „2h14“ wurde 2014 mit dem Prix Sony Labou Tansi ausgezeichnet, das gleichnamige Hörspiel wurde 2011 von SR und NDR produziert. 2014 Publikumspreis des Festivals „Primeurs“ für „Open House“. „Feuersturm“ („Le Brasier“) wurde als Live-Hörspiel beim Festival „Primeurs 2020“ aufgeführt und war im April 2021 Hörspiel des Monats.