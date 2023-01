Armageddon - eine amerikanische Obsession

Sie waren begeistert, als er die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen ließ. Denn in ihrem Drehbuch für die letzte Schlacht gegen Satan spielt Israel eine Schlüsselrolle. Die „Könige der ganzen Erde“, so sagt es die Offenbarung, werden „für den Krieg am großen Tag Gottes“ am Berg von Megiddo im Norden Israels zusammengeholt.