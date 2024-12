Samar Nasrullah Khan erforscht die Kommunikation der Kühe. Verstehen wir ihre Sprache? Eine Rückfrage, aus eigener Erfahrung, eröffnet ein Gespräch: verstehen wir die Sprache der Menschen?Producer and editor: Katie Revell Featuring: Samar Nasrullah KhanMix and master: Ev BuckleyHuge thanks to Yasmina Hamlawi for her support and guidance.Thanks to Col Gordon and Monterey Bay Aquarium Research Institute for the use of their recordings.