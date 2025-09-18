Hörspiel: Der märchenhafte Hype um Kryptowährungen

Natalie Baudy, geboren 1990 bei Augsburg, aufgewachsen in Ulm, arbeitet seit 2018 als Autorin und Dramaturgin im Theater- und Performancebereich. Seit 2021 schreibt und entwickelt sie mit dem Regisseur David Moser Projekte wie zuletzt ihre Stücke „Let them eat Iphigenie“ und „L3ONCE und L3N4 – esc esc esc!“, die am Stadttheater Ingolstadt uraufgeführt wurden. Seit 2024 ist sie Teil der Künstlerischen Leitung des Schauspiel Erlangen. „Rauschen. Oder: Wenn du nicht existierst, geh mir bitte aus dem Licht. Danke.“ wurde mit dem Chemnitzer Theaterpreis für junge Dramatik 2019 ausgezeichnet. 2021 war Natalie Baudy Stipendiatin im Hans-Gratzer Programm des Schauspielhaus Wien, 2023 Stipendiatin im Drama Lab der Wiener Wortstätten, wo ihr Stück „fairycoin“ für die Inszenierung am Theater Kosmos Bregenz ausgewählt wurde. Sie lebt in Erlangen und Wien.