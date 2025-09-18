Hörspiel: Der märchenhafte Hype um Kryptowährungen

Fairycoin

54:23 Minuten
3D-Hintergrund-Illustration mit Bergen, Kacheln und orangefarbenem Mond, inspiriert von der 80er Synthwave und Retrowave Szene.
Mond oder Coin? Brüder Grimm oder Krypto-Bros? Hörspiel über die Erzählstrukturen des Krypto-Hypes. © Vink Fan / IMAGO / Depositphotos
Von Natalie Baudy |
Audio herunterladen
• Satire • Man sagt: Beim Thema Krypto wird alles, was die Menschen an Computern nicht verstehen, verbunden mit allem, was die Menschen an Geld nicht verstehen. Das stimmt – aber das ist noch lange nicht alles. Ein Krypto-Märchen nach dem Hype.
Das Bild zeigt einen Mann ohne Kopf und mit blauem Rauch
Aus dem PodcastFreispiel

Podcast hören

PodcastHörspiel (Freispiel)

Das Bild zeigt einen Mann ohne Kopf und mit blauem Rauch

Unsere Freispiel-Produktionen finden Sie in unserem gemeinsamen Hörspiel-Podcast, den Sie hier... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Satoshi Nakamoto, Migräniker und sagenumwobener Erfinder der Kryptowährung Bitcoin, ist auf den Mond geflohen. Von dort kann er beobachten, wie eine ambitionierte Journalistin das Geheimnis des Krypto-Hypes entschlüsseln will. Oder wie ein isländisches Fischerpärchen auf der Erde seinen Besitz verscherbelt, um im großen Stil Coins zu schürfen – mit ungeahnten Folgen. Oder wie den Tech-Bros Carl und Francois, die Schulden bei ihrer Dealerin haben, eine kuriose Transformation widerfährt: vom märchenhaften Reichtum direkt ins Reich der Märchen.
Natalie Baudy fühlt in ihrem Kryptomärchen einer Erzählung auf den Zahn, die viele Menschen fasziniert und deren glänzende Fassade höher in den Himmel zu wachsen scheint, während gleichzeitig die Risse im Gemäuer immer deutlicher werden. Auf welchen Narrativen beruht die Erzählung „Krypto“? Und haben wir diese Erzählungen nicht so ähnlich schon einmal gehört?

Ursendung

Fairycoin
Ein Kryptomärchen

Von Natalie Baudy
Bearbeitung: Natalie Baudy und David Moser
Mit: Bibiana Beglau, Mareike Beykirch, Meike Droste, Marek Harloff, Alexej Lochmann, Vidina Popov, Lars Rudolph, Taner Sahintürk, Bernhard Schütz, Aram Tafreshian, Sabine Vitua
Besetzung: Kathi Bonjour
Regieassistenz: Swantje Reuter
Ton und Technik: Andreas Stoffels und Gunda Herke
Komposition: Sebastian Jurchen
Regie: David Moser
Dramaturgie: Johann Mittmann
Deutschlandfunk Kultur 2025
Länge: 53'33

Natalie Baudy, geboren 1990 bei Augsburg, aufgewachsen in Ulm, arbeitet seit 2018 als Autorin und Dramaturgin im Theater- und Performancebereich. Seit 2021 schreibt und entwickelt sie mit dem Regisseur David Moser Projekte wie zuletzt ihre Stücke „Let them eat Iphigenie“ und „L3ONCE und L3N4 – esc esc esc!“, die am Stadttheater Ingolstadt uraufgeführt wurden. Seit 2024 ist sie Teil der Künstlerischen Leitung des Schauspiel Erlangen. „Rauschen. Oder: Wenn du nicht existierst, geh mir bitte aus dem Licht. Danke.“ wurde mit dem Chemnitzer Theaterpreis für junge Dramatik 2019 ausgezeichnet. 2021 war Natalie Baudy Stipendiatin im Hans-Gratzer Programm des Schauspielhaus Wien, 2023 Stipendiatin im Drama Lab der Wiener Wortstätten, wo ihr Stück „fairycoin“ für die Inszenierung am Theater Kosmos Bregenz ausgewählt wurde. Sie lebt in Erlangen und Wien.

Empfehlungen
Zur Startseite