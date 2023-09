Erinnerung an deutsche Opfer des Stalinismus

August 1952. Ein Güterzug rollt von Potsdam nach Moskau. In einem Waggon mit zugenagelten Fenstern, getarnt als Postwagen, sitzen nackt vier Jungs aus Meuselwitz in Thüringen. Das Dach ist von der Sommersonne glühend heiß. Von den Wachleuten, deren Sprache sie nicht verstehen, bekommen sie nur Salzfisch aber kaum Wasser.

Verhörprotokolle und Gerichtsurteile werden in den 90er-Jahren für die Historiker zugänglich. Zersetzungstätigkeit gegen die sowjetischen Truppen, Terrorismus, Spionage, Konterrevolution, Sabotage lauteten die Standartanklagen. Die Namen der Verurteilten stehen jetzt in dem Sammelband 'Erschossen in Moskau', das die internationale Gesellschaft 'Memorial' und die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in deutscher Sprache veröffentlicht hat.