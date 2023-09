Hörspiel über ein traumatisches Kindheitserlebnis

Die Scham / La honte

81:53 Minuten Die französische Schriftstellerin Annie Ernaux. Undatierte Aufnahme, geschätzt: In den 1980er Jahren. © imago / Leemage / Sophie Bassouls

Nach dem gleichnamigen Buch von Annie Ernaux · 24.09.2023

• Literatur • Annie Ernaux seziert das bedrückende Gefühl der Scham an sich selbst. Sie erinnert sich an eine verstörende Episode ihrer Kindheit und an eine Vergangenheit, die nicht vergehen will.