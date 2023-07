Ungewohnte Familienbildung

Annika Erichsen, geboren 1981 in Schwäbisch Hall, studierte Kulturwissenschaften in Hildesheim und Marseille. Seit 2010 Feature-Autorin und Regisseurin für ARD, Deutschlandradio und ARTE Radio in Frankreich. Zuletzt für Deutschlandfunk Kultur: „Drei Schwestern und ein Downsyndrom“ (2015), ausgezeichnet mit einem Sonderpreis des Marlies-Hesse-Nachwuchspreises 2016, und „Couscous oder Wann wird Tradition Folklore?“ (2022).