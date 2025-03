Ryan David Jahn, geboren 1979 in Arizona, lebt in Los Angeles. Er verließ die Schule mit 16 Jahren, schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch und war kurz bei der Army. Seit 2004 arbeitet er als Drehbuchautor für Film und Fernsehen. Für den Roman „Ein Akt der Gewalt“ wurde er 2010 mit dem New Blood Dagger ausgezeichnet. 2010 erschien „Low Life“ und 2011 „The Dispatcher“.