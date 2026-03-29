Hörspiel über Echo und Narziss

Das Kurzhörspiel „Echos Stimmen“ von Delia Lang interpretiert den antiken Ovid-Mythos neu. Die Nymphe Echo, durch Heras Fluch verdammt, nur noch fremde Worte zu wiederholen, wehrt sich gegen ihre passive Rolle.

Bei der Begegnung mit Narziss nutzt sie ihr Echo gezielt, um ihr eigenes Begehren zu artikulieren. Die Produktion bricht mit der Tradition der vor Scham verblassenden Frau. Vielmehr wird hier reflektiert, ob das Neuerzählen alter Mythen selbst nur ein Echo ist oder letztlich den Raum für Emanzipation schafft.