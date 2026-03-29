Hörspiel über Echo und Narziss

Echos Stimmen

12:15 Minuten
Junge schreiende Frau vor schwarzem Hintergrund
Des Mythos Echo: Echo wehrt sich gegen ihre passive Rolle. © Daly and Newton / Getty Images
Von Delia Lang |
Audio herunterladen
Gefangen im Fluch der Wiederholung: In „Echos Stimmen“ von Delia Lang lehnt sich die Nymphe Echo gegen ihr antikes Schicksal auf. Ein Kurzhörspiel über Sprache, Begehren und die Macht, alten Mythen völlig neuen Raum zu geben.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
Aus dem PodcastHörspiel

Podcast hören

PodcastHörspiel

Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt

Klassiker der Literatur, spannende Dramen, unterhaltende Erzählungen und innovative Sound Art.... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Das Kurzhörspiel „Echos Stimmen“ von Delia Lang interpretiert den antiken Ovid-Mythos neu. Die Nymphe Echo, durch Heras Fluch verdammt, nur noch fremde Worte zu wiederholen, wehrt sich gegen ihre passive Rolle.
Bei der Begegnung mit Narziss nutzt sie ihr Echo gezielt, um ihr eigenes Begehren zu artikulieren. Die Produktion bricht mit der Tradition der vor Scham verblassenden Frau. Vielmehr wird hier reflektiert, ob das Neuerzählen alter Mythen selbst nur ein Echo ist oder letztlich den Raum für Emanzipation schafft.

Echos Stimmen
Kurzhörspiel von Delia Lang
Regie: die Autorin
Mit: Mateja Meded, Sylvana Seddig, Joyce Mayne Sanhá
Komposition: Martin Recker
Ton und Technik: Jan Fraune und Jean Szymczak
Deutschlandfunk Kultur 2025
Länge: 12‘11

Mehr Hörspiele
Zur Startseite