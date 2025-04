Es sieht nicht gut aus für die Welt. Das kann man heute überall lesen, sehen – und hören. Klangschaffende aus Indien brachten im Herbst 2024 solche düsteren, aber auch hoffnungsvolle, warme und mutmachende Klangbilder nach Berlin, wo sie auf klingende Zukunftsfantasien und Erinnerungen europäischer und panamerikanischer Vertreterinnen und Vertreter der Klangkunst trafen. Soundwalks, Klanginstallationen und -kompositionen der DYSTOPIA Klangkunst Biennale 2024 erzählen von Ausbeutung, Postkolonialismus, Weltverlust, Verfolgung und Turbokapitalismus. Es klangen aber auch jene Erfahrungen an, die uns zu Menschen machen, die mit Empathie, Zuversicht und Liebe Zukunft gestalten und den düsteren Bildern, die unsere Zeit so prägen, trotzen.

Coal Queen: The Jet Black Hill Von Devadeep Gupta Länge: 9'20

No-country for aurality Von Sukanta Majumdar Länge: 5'15

Empathie in Dystopie Von Böseblick (Alessandra Eramo, Korhan Erel, Ariel Orah und Kirsten Reese) Länge: 9'07

Maya and the Holk Von Maarten Visser Länge: 9'12

Muzak for the Encouragement of Unproductivity

Von Jasmine Guffond

Länge: 7'28 Min