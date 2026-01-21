Hörspiel über Wohnungsnot in Wien

Mit den Eltern hat sich der junge Wiener Erzähler zerstritten, mit der Freundin inzwischen auch. Er versucht, bei Freunden einen Schlafplatz für heute Nacht zu finden. Um besser nachdenken zu können, fährt er mit der Straßenbahn durch die Stadt. Ist alles wirklich nur seine Schuld? Was ist mit knappem Wohnraum, ständigen Mieterhöhungen und Immobilien-Spekulation?

Während der Fahrt beginnt er, über die Entwicklung des Wiener Wohnungsmarkts nachzudenken – die historische und die aktuelle. Gilt Wien nicht als Vorreiter des sozialen Wohnungsbaus? Und wie kann das Menschenrecht auf Wohnen umgesetzt werden? Ein Wechselspiel aus visionären Wohnutopien und Anklagen gegen ein scheiterndes System.

Mit Zitaten aus:

