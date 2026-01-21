Hörspiel über Wohnungsnot in Wien

Mit den Eltern hat sich der junge Wiener Erzähler zerstritten, mit der Freundin inzwischen auch. Er versucht, bei Freunden einen Schlafplatz für heute Nacht zu finden. Um besser nachdenken zu können, fährt er mit der Straßenbahn durch die Stadt. Ist alles wirklich nur seine Schuld? Was ist mit knappem Wohnraum, ständigen Mieterhöhungen und Immobilien-Spekulation?
Während der Fahrt beginnt er, über die Entwicklung des Wiener Wohnungsmarkts nachzudenken – die historische und die aktuelle. Gilt Wien nicht als Vorreiter des sozialen Wohnungsbaus? Und wie kann das Menschenrecht auf Wohnen umgesetzt werden? Ein Wechselspiel aus visionären Wohnutopien und Anklagen gegen ein scheiterndes System.
Mit freundlicher Genehmigung von Gabu Heindl, des Suhrkamp Verlags, des De Gruyter Verlags, des Residenz Verlags, des Picus Verlags und des Geo-Magazins.
Die Wohnmaschine
Von Dominik Ivancic
Regie: Stefan Schweigert
Mit: Lukas Haas, Dominik Ivancic, Priska Seidl, Philipp Pettauer und Lydia Naomi Knöbl
Sounddesign und Ton: Philipp Pettauer
Autorenproduktion 2022
Länge: 42'58
Dominik Ivancic, geboren 1991 in Amstetten, Österreich, lebt in Wien. Er studierte Vergleichende Literaturwissenschaft und Geschichte an der Universität Wien und Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst Wien und arbeitete als Historiker in mehreren Museen, Archiven und Kulturinstitutionen. Derzeit ist er Mitarbeiter im Verein für Geschichte der ArbeiterInnenbewegung. Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften und Anthologien. 2016 gewann er den Kurzhörspiel-Wettbewerb „Track 5 Ö1“ mit dem Hörspiel „Sollbruchstelle“. 2024 erreichte „Die Wohnmaschine“ den dritten Platz beim Leipziger Hörspielsommer.