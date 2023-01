Sprechgedicht für acht Stimmen und Musik

„Die Politiker gehen die verschneiten Abhänge hinab, ich sehe sie aus der Entfernung.“ Das lyrische Ich sitzt nachts am Schreibtisch und spricht – gewitzt, melancholisch, zweifelnd, rhythmisch strukturiert und manchmal gereimt – über „die“ Politiker. Aber wer sollte das sein? In Lotz‘ Textkaskaden werden wir hineingezogen in einen sich radikalisierenden Gedankenstrom darüber, was die Politiker können, müssen, dürfen, sollen, nicht sollen und nicht dürfen und schon gar nicht dürfen. Aus staunender Distanz heraus wird in dieser Suada die Erwartungshaltung an ein Berufsbild exzessiv wiederholt, überhöht und unterlaufen. Dabei vollzieht sich das Denken in Schleifen und Sprüngen, getrieben und begleitet von Schlagwerk und Sound.