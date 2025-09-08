Krimi-Hörspiel: Lehrer entführen Schüler

Benni zittert nie vor seinen Lehrern, nicht einmal, wenn sie ihn entführen. Er hat keine Ahnung, was Schäfer und Lorenz mit ihm vorhaben, hier in dieser abgelegenen Gegend. Aber er riskiert eine Lippe, sobald ihm Herr Schäfer den Knebel aus dem Mund nimmt. „Bringt ihr uns bei, wie man einen Job findet oder Arbeitslosengeld beantragt? Oder wie man sonst zu Geld kommt? Oder Mädchen aufreißt? Oder irgendwas anderes einigermaßen Wichtiges? Nein. Kann mir mal jemand sagen, wozu Lehrer überhaupt etwas taugen?“ Benni ist der Sohn des Bildungsministers und glaubt zu wissen, warum seine Lehrer ausgerechnet ihn entführt haben. „Also, wie viel Knete wollt ihr haben?“ Aber denen geht es nicht um Geld.