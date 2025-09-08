Die einzige Waffe
Von Ryan Craig
Übersetzung aus dem Englischen und Bearbeitung: Bernd Schmidt
Regie: Stefan Dutt
Mit: Benjamin Kramme, Frank Arnold, Jürgen Holtz
Ton: Andreas Meinetsberger
DKultur 2005
Länge: 51'54
Eine Wiederholung vom 09.10.2015
Krimi-Hörspiel: Lehrer entführen Schüler
Krimi-Hörspiel: Lehrer entführen Schüler
Um ihren Job zu retten, entführen zwei Lehrer einen Schüler. Bald ist nicht mehr klar, wer Täter und wer Opfer ist, und es kommt zu unerwarteten Allianzen. Ein Kammerspiel über die Verzweiflung machtloser Menschen.
Benni zittert nie vor seinen Lehrern, nicht einmal, wenn sie ihn entführen. Er hat keine Ahnung, was Schäfer und Lorenz mit ihm vorhaben, hier in dieser abgelegenen Gegend. Aber er riskiert eine Lippe, sobald ihm Herr Schäfer den Knebel aus dem Mund nimmt. „Bringt ihr uns bei, wie man einen Job findet oder Arbeitslosengeld beantragt? Oder wie man sonst zu Geld kommt? Oder Mädchen aufreißt? Oder irgendwas anderes einigermaßen Wichtiges? Nein. Kann mir mal jemand sagen, wozu Lehrer überhaupt etwas taugen?“ Benni ist der Sohn des Bildungsministers und glaubt zu wissen, warum seine Lehrer ausgerechnet ihn entführt haben. „Also, wie viel Knete wollt ihr haben?“ Aber denen geht es nicht um Geld.
Ryan Craig, geboren 1972 in Hampstead, London, schreibt Stücke für Bühne („Three Servants“, „City Boys“), Fernsehen und Radio („Looking for Danny“, BBC 2003). Zuletzt erschien sein Drama „Charlotte and Theodore“ (2023).