Das Hörspiel wurde von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste in Frankfurt am Main zum Hörspiel des Monats September 2023 gekürt.

Die Begründung der Jury:

„Mit dem Hörspiel ‚Desire - Über Sex, Arbeit und queeres Begehren‘ wurden wir als Jury überrascht und begeistert, nicht zuletzt durch die sich durchziehende Spannung der Geschichte selbst, aber auch durch die qualitativ hochwertige Produktion.

Tia Morgan gelang durch ihre thematische Tiefe und differenzierte Sichtweise ein einzigartiger Zugang - und ein horizonterweiterndes Hörerlebnis. Ungeniert, direkt und ungefiltert begeistert die Produktion dieses Hörspiels die gesamte Jury. Die penetrante Abwesenheit von Spießigkeit und die doch von Beginn an gefundene, klaren Sprache, die zwei sensible Themen hervorragend vereint, mündet darin, dass es für jeden, der es hört, erhellend sein wird. Ein großer Dienst an einer Community, die sonst stereotypisch und eindimensional betrachtet wird. Der transparente Wille, ehrlich über diese Themen zu sprechen, war eine gute Wahl, weil es zunächst so wirkt, als sei man auf das kommende vorbereitet, die Dimension beim Hören durchgehend überwältigend bleibt. Besonders zu loben ist die Wahl der Sprecher sowie die musikalische Untermalung, die das Hörerlebnis nahbar und jung gestalten.“