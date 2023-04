Hörspiel: Ein sozialer Aufstieg in Indien

Balram Halwai, genannt „der weiße Tiger“, ist der jüngste Sohn eines Rikscha-Fahrers. Schlitzohrig und bisweilen skrupellos hat er trotz Kastensystem den Aufstieg zum Unternehmer geschafft: aus dem Nichts eines kleinen indischen Dorfes in das boomende Bangalore. Eines Nachts hört er im Radio vom Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten, der nach Bangalore gekommen ist, um sich über die Erfolgsgeschichte der indischen Hightech-Metropole zu informieren. Balram beschließt, ihm einen Brief zu schreiben, in dem er seine eigene Erfolgsgeschichte in der „größten Demokratie der Welt“ erzählt. Dabei muss er eingestehen, dass der Mord an seinem früheren Chef, für den er als Diener und Fahrer arbeitete, unumgänglich war.