Jörn Klare, 1965 in Hohenlimburg geboren, lebt in Berlin und schreibt Sachbücher, Theaterstücke und Radiofeatures, für die er mehrfach ausgezeichnet wurde. Für „Nach Hause gehen. Eine Heimatsuche“ erhielt er 2017 den Evangelischen Buchpreis. Zum selben Thema produzierte er für Deutschlandradio Kultur das Stück „Nach Hause gehen“ (2016). Zuletzt: „‚Herr Gammer gibt nicht auf – Eine Psychiatrie-Geschichte aus der DDR“ (Deutschlandfunk 2026).