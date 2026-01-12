Clarimonde
Nach Hanns Heinz Ewers
Regie: Uwe Schareck
Mit: Markus Meyer, Sven Lehmann, Rosemarie Fendel, Ernst Konarek, Wolfgang Höper, Walter Renneisen, Christian Brey
Ton: Rolf Knapp
Regieassistenz: Beate Becker
Dramaturgie: Torsten Enders
Deutschlandradio Kultur 2011
Länge: 55‘25
Eine Wiederholung vom 23.05.2011
Wer ist die rätselhafte Frau im Haus gegenüber vom Hotel? © Milica Veselinovic / EyeEm
Schauer-Krimi über geheimnisvolle Selbstmorde
Paris 1900: Drei Männer haben sich bereits an dem Fensterkreuz des Hotelzimmers erhängt, ohne ersichtlichen Grund. Auch für Fremdeinwirken gibt es kein Indiz. Der Student Bracquemont, ein rationaler Beobachter, mietet sich im gleichen Hotelzimmer ein und will das dunkle Geheimnis mit Logik entwirren. Doch dann fällt ihm die junge Frau im Haus gegenüber auf und die Grenze zwischen Verstand und Wahnsinn verschwimmt.
Hanns Heinz Ewers (1871–1943) war Autor von Prosa, Drehbüchern und satirischen Texten. Sein Bestseller „Alraune“ (1911) wurde mehrfach verfilmt. Er war ein Parteigänger und Propagandist der NSDAP, 1934 erfolgte jedoch ein Publikationsverbot.