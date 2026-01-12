"Clarimonde"

Paris 1900: Drei Männer haben sich bereits an dem Fensterkreuz des Hotelzimmers erhängt, ohne ersichtlichen Grund. Auch für Fremdeinwirken gibt es kein Indiz. Der Student Bracquemont, ein rationaler Beobachter, mietet sich im gleichen Hotelzimmer ein und will das dunkle Geheimnis mit Logik entwirren. Doch dann fällt ihm die junge Frau im Haus gegenüber auf und die Grenze zwischen Verstand und Wahnsinn verschwimmt.