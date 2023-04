Vom Diskurs der Rechte der Natur

Mit Bruno Latour nimmt das Feature eine zukünftige, gemeinsam bewohnte Welt in Augenschein –„another Earth, another Globe, invoked by another people“ -, und zwar indem heute schon vor Gerichten gestritten wird, welchen Erdbewohner*innen welche Rechte zustehen. Wir befragen Rechts- und Sozialwissenschaftler*innen und das Werk des französischen Philosophen.