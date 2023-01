Hörspielmanifest für Körperteile

Joël László, geboren 1982 in Zürich, schreibt Theaterstücke und Prosa und arbeitet als Übersetzer. Er studierte Islamwissenschaft und Geschichte und lebte längere Zeit in Kairo. Hausautor am Theater Basel in der Spielzeit 2017/18. Theaterstücke u.a. „Wiegenlied für Baran“ (2013), „Die Verschwörerin“ (2018). Weiteres Hörspiel: „ANTE oder der Thunfisch“ (BR 2019).