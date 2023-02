Hörspiel: Nächtlicher Streifzug durch die Stadt

Mario Willms, geboren 1978 in Bernau, Hörspielmacher, Musiker, Grafiker. Studium der Radiokunst an der Bauhaus Universität Weimar. 2009 die Eigenproduktion: „Luxusdiskussion“. Hörspiele als Autorenproduktionen für den WDR: „Überall ist Krach“ (2020), „Egal, ob die Zukunft passiert“ (2022). Als Musiker und DJ arbeitet er unter dem Namen Douglas Greed, hat eigene Bandprojekte und komponiert und produziert in seinem Studio für andere Künstler. Er lebt in Berlin.



„Albatros“ wurde gefördert durch die GVL aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen des Programms „Neustart Kultur“.