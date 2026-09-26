Zwischen den Sirenen – Die vielen Gesichter des ukrainischen Widerstands

53:47 Minuten
Ein bunter Spielplatz vor ausgebrannten Häuserruinen in der Ukraine
Schrecken und Hoffnung liegen nah beieinander © Luca Faccio
Von Philipp Landauer und Luca Faccio |
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Viele Ukrainer verteidigen ihr Land nicht nur mit Cyberattacken und Waffen. Sie schreiben, malen, musizieren und beraten auch. Denn die Kultur des Landes muss sichtbar und hörbar bleiben, auch um den Menschen Mut und Hoffnung zu schenken.
Cover zum Podcast "Feature": Die Schatten von drei Personen auf geschlossenen Fensterläden
Aus dem PodcastFeature
Der Krieg ist in der Ukraine längst zum Grundrauschen geworden: Sirenen in der Nacht, Explosionen in der Ferne, Alltag im Ausnahmezustand. Zwischen den Trümmern begegnet der Journalist und Fotograf Luca Faccio auf seiner Reise durch die Ukraine Menschen, die weitermachen – mit Mut und Kreativität. Sie wollen ihr Land nicht nur mit Waffen verteidigen. Und nutzen die Fähigkeiten, die sie haben. Als Schriftsteller, Musiker oder IT-Experte setzen sie sich für den Frieden ein. Luca Faccio begleitet sie auf Konzerte an der Front, besucht sie im Büro oder fährt mit ihnen durchs Land. Dabei erlebt er hautnah, wie es sich lebt in einem Land im Krieg. Und er spürt, wie wichtig die kleinen Gesten der Menschlichkeit in dieser Situation werden.

Eindrücke | Zwischen den Sirenen

Porträt einer Soldatin

Eine 22-jährige Polin kämpft für die Ukraine

© Luca Faccio

Bild eines Soldaten in der Ukraine vor ausgebombten Häuserruinen

Als Russland die Ukraine angriff, schloss sich der Däne "Viking", wie er sich selbst nennt, der internationalen Verteidigungslegion an

© Luca Faccio

Porträt des Malers Roberto in der Ukraine vor einem Gemälde

Ein mexikanischer Künstler malt seine Version des Antikriegsbildes "Guernica" unter der Romanivka-Brücke bei Irpin

© Luca Faccio

Ukraine: Ein altes Auto auf einem Schrottplatz, auf das in weiß "STOP" gesprayt ist

Ein von russischen Streitkräften vermintes Auto kann Leben kosten

© Luca Faccio

Porträt der ukrainischen Soldatin Eugenia Vasylenko

Eugenia Vasylenko unterstützt die ukrainische Armee als Militärpsychologin

© Luca Faccio

Ein ukrainischer Soldat macht Musik in einer Durchgangshalle

Mit seiner Banduara möchte Taras Stoliar den Menschen Kraft zum Leben und Kämpfen geben

© Luca Faccio

Feature-Autor Luca Faccio mit Schutzmontur und Presseweste in der Ukraine

Luca Faccio, einer der Autoren des Features "Zwischen den Sirenen", mit Schutzmontur und Presseweste in der Ukraine

© privat

Zwischen den Sirenen
Die vielen Gesichter des ukrainischen Widerstands
Von: Philipp Landauer und Luca Faccio
Regie: Dörte Fiedler
Mit: Benita Sarah Bailey, Martin Engler, Stefanie Heim, Toni Jessen, Bettina Kurth, Philipp Landauer, Flavia Lefevre, Talin Lopez, Rosario Bona
Dramaturgie: Julia Illmer
Deutschlandfunk mit dem Westdeutschen Rundfunk 2026
Länge: 53'43''

Philipp Landauer, geboren 1988, ist ein Innsbrucker Autor, Regisseur und Creative Producer, der in Berlin lebt und für Radio und Fernsehen arbeitet. Nach Studien der Translations- und Medienwissenschaft in Innsbruck, St. Petersburg und Wien, gestaltet er Features, Podcasts und Reportagen für Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Zudem arbeitet er an dokumentarischen Film- und Fernsehproduktionen für arte, ZDF und internationale Streamingplattformen.

Luca Faccio, geboren 1969 in Genua, ist ein Journalist, Dokumentarfilmer und Fotograf, der in Wien lebt. Seine Arbeit konzentriert sich auf politische Berichterstattung, Konfliktgebiete, soziale Bewegungen sowie Ostasien – insbesondere Nordkorea. Er berichtete unter anderem aus dem Balkan, Afghanistan, Irak, der Ukraine und Nordkorea für internationale Medien wie ORF, RAI, Der Spiegel und La Repubblica.

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