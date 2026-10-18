Wieso lässt uns 1001 Nacht nicht los?
Thematische Gespräche rund um die Geschichtensammlung „Tausendundeine Nacht“ anlässlich des Podcast „1001 Nacht“:
Ein urzeitliches Schwindelgefühl - Wieso lässt uns 1001 Nacht nicht los?
Gespräch von Julia Tieke mit Paulo Lemos Horta
Deutschlandfunk 2026
Historischer Check-Up – Von welcher Gesellschaft erzählt 1001 Nacht?
Gespräch von Susanne El Khafif mit Reinhard Schulze
Deutschlandfunk 2025
Bild der arabischen Frau – Ist Schahrasad eine Heldin für heute?
Gespräch von Susanne El Khafif mit Joumana Haddad
Deutschlandfunk 2025
Wieso lässt uns 1001 Nacht nicht los? – Hörspiel-Serie im Gespräch
Wieso lässt uns 1001 Nacht nicht los?
Paulo Lemos Horta unterrichtet als Literaturwissenschaftler an der New York University in Abu Dhabi „Tausendundeine Nacht“. Joumana Haddad lebt als Autorin und Aktivistin in Beirut. Reinhard Schulze ist Islamwissenschaftler und war Professor an der Universität Bern.