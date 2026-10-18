Wieso lässt uns 1001 Nacht nicht los? – Hörspiel-Serie im Gespräch

Nur die aufregendsten Erzählungen wurden über Jahrhunderte hinweg im Werk „1001 Nacht“ gesammelt. Der Hörspiel-Podcast umfasst daraus 121 Nächte, in denen Schahrasad erzählt. Immer wenn die Morgendämmerung anbricht, stoppt sie an der spannendsten Stelle. Was bleibt dem König anderes übrig, als sie von seinen Rachegelüsten zu verschonen, um weiter zuzuhören?