Wieso lässt uns 1001 Nacht nicht los? – Hörspiel-Serie im Gespräch

39:07 Minuten
Die Grafik zeigt einen grünen Stern auf einem pinken, halbrunden Grund auf einem schwarzen Rechteck.
1001 Nacht - Wieso lässt uns 1001 Nacht nicht los? © Deutschlandradio
Von Paulo Lemos Horta |
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• Diskurs • Der Erzählkosmos von „1001 Nacht“ wirft viele Fragen auf. In allen Teilen der Welt beschäftigen sich Menschen mit den Geschichten – ihren Frauenbildern und Zwischenwesen, der Lyrik und den Cliffhangern, mit Popkultur und historischen Hintergründen.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
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Nur die aufregendsten Erzählungen wurden über Jahrhunderte hinweg im Werk „1001 Nacht“ gesammelt. Der Hörspiel-Podcast umfasst daraus 121 Nächte, in denen Schahrasad erzählt. Immer wenn die Morgendämmerung anbricht, stoppt sie an der spannendsten Stelle. Was bleibt dem König anderes übrig, als sie von seinen Rachegelüsten zu verschonen, um weiter zuzuhören?
„Ich werde nicht eher gehen, als bis ich die Geschichte der anderen gehört habe“, heißt es immer wieder in „1001 Nacht“. Ein starkes Plädoyer für das Erzählen von Geschichten – und für das Zuhören.
Alle Gespräche, Informationen und Hörspielfolgen gibt es auf der Website 1001 Nacht.

Wieso lässt uns 1001 Nacht nicht los?

Thematische Gespräche rund um die Geschichtensammlung „Tausendundeine Nacht“ anlässlich des Podcast „1001 Nacht“:

Ein urzeitliches Schwindelgefühl - Wieso lässt uns 1001 Nacht nicht los?
Gespräch von Julia Tieke mit Paulo Lemos Horta
Deutschlandfunk 2026

Historischer Check-Up – Von welcher Gesellschaft erzählt 1001 Nacht?
Gespräch von Susanne El Khafif mit Reinhard Schulze
Deutschlandfunk 2025

Bild der arabischen Frau – Ist Schahrasad eine Heldin für heute?
Gespräch von Susanne El Khafif mit Joumana Haddad
Deutschlandfunk 2025

Paulo Lemos Horta unterrichtet als Literaturwissenschaftler an der New York University in Abu Dhabi „Tausendundeine Nacht“. Joumana Haddad lebt als Autorin und Aktivistin in Beirut. Reinhard Schulze ist Islamwissenschaftler und war Professor an der Universität Bern.

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