Hörspiel über mediale Bilder von Migration

Was können Bilder verraten und anders erzählen, wenn wir sie gemeinsam de- und remontieren? In ihrem Hörspiel fragt das Kollektiv „Swoosh Lieu“: Warum setzen sich Menschen in Bewegung? Warum machen sie sich freiwillig oder unfreiwillig seit Generationen und in unterschiedlichen politischen Kontexten auf den Weg? Warum setzen sie sich über Grenzen hinweg, wofür kämpfen sie? Welche Position haben weiblich gelesene Personen in der medialen Darstellung von Migration? Und welche Geschichten erzählen sie, wenn sie diese medialen Bilder betrachten, interpretieren und kontextualisieren? Ausgehend von einer gemeinsamen Bildbetrachtung stellen Swoosh Lieu die Frage nach der Macht der Bilder und dem Privileg des Blicks, nach Ausdrucksmöglichkeiten und Wahrnehmungsweisen.