Vermaledeit seyst du
Zur Geschichte der Hatespeech
Von Christoph Spittler
Regie: Susanne Krings
Mit: Claudia Mischke und Moritz Führmann
Ton und Technik: Lukas Fehling und Christoph Schumacher
Redaktion: Anna Seibt
Produktion: Deutschlandfunk 2023
Geschichte der Hassrede
Fuck You All You Fucking Fuckers - Hassrede hat auch komische Facetten. © Imago / grassegger
Vermaledeit seyst du
54:23 Minuten
Hass: eine der grundlegenden menschlichen Emotionen. Gehasst wurde schon immer, und dem Hass wurde auch sprachlich Ausdruck gegeben. Aber die Struktur der Hassrede ändert sich.
Die Inquisitoren der Hexenverfolgung legitimieren die angebliche Minderwertigkeit der Frau mit pseudowissenschaftlichen Argumenten.
Goebbels vergleicht das Judentum mit einer Infektionskrankheit. Punkrock brüllt seine Wut auf die verlogene Wohlstandsgesellschaft heraus. Westdeutsche Spießbürger der Nachkriegszeit stammeln ihren Hass auf „Gammler“ und unangepasste Studierende in die Fernsehkameras, der rechte Internet-Mob übt sich in Kommentarspalten gern in unbeholfenem Sarkasmus.
Was sagt die Sprache des Hasses über ihren historischen Kontext? Welche rhetorischen Strategien kehren immer wieder und was passiert, wenn auch noch Künstliche Intelligenz mitmischt?
Vermaledeit seyst du
Christoph Spittler, geboren 1969 in Niedersachsen, ist seit seinem Ethnologiestudium begeisterter Milieusurfer. Entdeckt überall fremde Kulturen und ist fasziniert von Glanz und Elend des globalen Kapitalismus. Wurde 1993 Radio-Autor. Überlebt seit Anfang der 90er in Berlin-Mitte.