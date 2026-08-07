Geschichte der Hassrede

Die freie Kunst als letztes Bollwerk gegen die ökonomisierte Gesellschaft. Das ist der Anspruch. Doch wie frei sind Kunstschaffende, deren Werke beauftragt wurden? Wo endet für die Kunstschaffenden die reine Auftragskunst und wo beginnt die Werbung für ein Produkt oder für eine Sache?

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