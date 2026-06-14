Familiengeschichte in vielen Stimmen

Unser Deutschlandmärchen

90:29 Minuten
1990: Kinder mit türkischen Wurzeln sitzen auf einem Bordstein.
Deutschland - der Ort, wo Utopien und Realität aufeinanderknallen. Eine vielstimmige Familiengeschichte aus Almanya. © Siegfried Kachel / picture alliance / SZ Photo
Nach dem Roman von Dinçer Güçyeter |
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• Preisgekrönte Literatur • Fatma ist Gastarbeiterin. Sie verdient das Geld, sie hält die Familie zusammen. Ihr Sohn Dinçer entwickelt sich zwischen Elternhaus, Ausbildung und Theater zum Autor. Und die Gesellschaft kommentiert als Chor.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
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Fatma hat drei Kinder: Dinçer, Özgür – und ihren Mann Yilmaz. Er ist lieb, aber unfähig, die Familie zu ernähren. Also muss sie ran. 
In sprachgewaltigen Monologen, Szenen und Chören würdigt der Autor die Stärke der Gastarbeiterinnen in Westdeutschland. Seine Figuren erzählen ebenso emotional mitreißend wie gesellschaftspolitisch relevant, und häufig mit drastischer Lakonie – wie Fatma, als sie ihre Lage analysiert: „Es ist, wie es ist, du bist die Maschine, wenn du kaputt bist, bist du eben kaputt. Nichts zu machen.“

Unser Deutschlandmärchen
Nach dem Roman von Dinçer Güçyeter

Bearbeitung: Negar Foroughanfar
Mit: Şiir Eloğlu, Mehmet Ateşçi, Jale Arikan, Yasi Cetinkaya, Ercan Durmaz, Tanya Erartsin, Robert Frank, Nico Holonics, Gülüzar Mertin, Monika Oschek, Frauke Poolman, Sema Poyraz, Varol Sahin, Harald Schrott, Hasan Tasgin, Cem Sultan Ungan und Aylin Uyunc-Kaplan
Besetzung: Kathi Bonjour
Komposition: Sinem Altan
Musik: Sinem Altan, Begüm Tüzemen, Özgür Ersoy und Axel Maier
Ton und Technik: Alexander Brennecke, Hermann Leppich und Julian Kretschel
Regieassistenz: Marie Permantier
Regie: Beatrix Ackers
Dramaturgie: Julia Tieke
Deutschlandfunk 2026
Länge: 89’26

Wir danken Yüksel Pazarkaya für seine Mitwirkung. 

Dinçer Güçyeter, geboren 1979 in Nettetal, wurde zum Werkzeugmechaniker ausgebildet. Er ist preisgekrönter Autor und Gründer des ELIF Verlags. Sein erster Roman „Unser Deutschlandmärchen“ wurde 2023 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet, in mehrere Sprachen übersetzt und international als Theaterstück gezeigt.

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