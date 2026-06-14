Familiengeschichte in vielen Stimmen

Unser Deutschlandmärchen
Nach dem Roman von Dinçer Güçyeter
Bearbeitung: Negar Foroughanfar
Mit: Şiir Eloğlu, Mehmet Ateşçi, Jale Arikan, Yasi Cetinkaya, Ercan Durmaz, Tanya Erartsin, Robert Frank, Nico Holonics, Gülüzar Mertin, Monika Oschek, Frauke Poolman, Sema Poyraz, Varol Sahin, Harald Schrott, Hasan Tasgin, Cem Sultan Ungan und Aylin Uyunc-Kaplan
Besetzung: Kathi Bonjour
Komposition: Sinem Altan
Musik: Sinem Altan, Begüm Tüzemen, Özgür Ersoy und Axel Maier
Ton und Technik: Alexander Brennecke, Hermann Leppich und Julian Kretschel
Regieassistenz: Marie Permantier
Regie: Beatrix Ackers
Dramaturgie: Julia Tieke
Deutschlandfunk 2026
Länge: 89’26
Unser Deutschlandmärchen
Unser Deutschlandmärchen
Wir danken Yüksel Pazarkaya für seine Mitwirkung.
Dinçer Güçyeter, geboren 1979 in Nettetal, wurde zum Werkzeugmechaniker ausgebildet. Er ist preisgekrönter Autor und Gründer des ELIF Verlags. Sein erster Roman „Unser Deutschlandmärchen“ wurde 2023 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet, in mehrere Sprachen übersetzt und international als Theaterstück gezeigt.