Ulrike Haage

Geld

40:37 Minuten Ist Geld nun Geld oder ist Geld nun nicht Geld? © Thidarut Leamdee / EyeEm

„Es ist schon sehr komisch mit dem Geld. Was die Menschen von den Tieren unterscheidet, ist Geld. Alle Tiere haben die gleichen Gefühle und die gleichen Gewohnheiten wie Menschen ... Aber was kein Tier kann, ist zählen, und was kein Tier kennt, ist Geld.“