Klangkunst: Dialog mit KI-Doppelgängern

the weird & the eerie

48:46 Minuten Vier Musiker*innen kommen mit ihren KI-generierten Doubles ins Gespräch. Soundart zwischen real, fake und autofiktional. © Michael von zur Mühlen

• Sound Art • Angenommen, Sie treffen in einem Paralleluniversum auf sich selbst. Was würden Sie fragen? Was miteinander besprechen? In „the weird & the eerie“ begegnen vier Musizierende ihren KI-Doppelgängern. Überraschungen inklusive.