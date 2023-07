Eine Sommergeschichte in Brandenburg

Stolz des Ostens

39:00 Minuten Eine verstörende Sommergeschichte entsteht in einem Geflecht subjektiver Beobachtungen. © EyeEm / Maria Janekova

Von Ralf Rothmann · 11.07.2023

• Literatur • Ein Ehepaar aus dem Westen mietet im Osten ein Haus am See. Die Vermieterin ist dafür mit ihrem Sohn in einen Wohnwagen am Rand des Grundstücks gezogen. Der Zwölfjährige beobachtet die Eindringlinge.